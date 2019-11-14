Две девочки пропали из реабилитационного центра под Тюменью

14 Нояб. 14:49 2019-11-14T14:49:36+03:00

Подростки исчезли в один день

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В минувший понедельник, 11 ноября, из реабилитационного центра «Семья», который находится в тюменском селе Борки, пропали две девочки. Виктория Булдакова и Ксения Шахматова имеют европейскую внешность.

Девочкам на вид около пятнадцати лет, рост 160-170 сантиметров. У обеих европейская внешность, среднее телосложение, светло-русые прямые волосы до плеч. К сожалению, неизвестно, в какой одежде они были одеты в день исчезновения, пишет «МегаТюмень».

В случае, если вы видели подростков или владеете информацией об их местонахождении, полицейские просят обратиться по телефонам 8 (3452) 30-02-02, 02, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU