2019-11-14T14:49:36+03:00
Общество

Две девочки пропали из реабилитационного центра под Тюменью

Подростки исчезли в один день
Вадим Бегун
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Под Тюменью пропали две девочки. Фото - "МегаТюмень".Под Тюменью пропали две девочки. Фото - "МегаТюмень".
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В минувший понедельник, 11 ноября, из реабилитационного центра «Семья», который находится в тюменском селе Борки, пропали две девочки. Виктория Булдакова и Ксения Шахматова имеют европейскую внешность.

Девочкам на вид около пятнадцати лет, рост 160-170 сантиметров. У обеих европейская внешность, среднее телосложение, светло-русые прямые волосы до плеч. К сожалению, неизвестно, в какой одежде они были одеты в день исчезновения, пишет «МегаТюмень».

В случае, если вы видели подростков или владеете информацией об их местонахождении, полицейские просят обратиться по телефонам 8 (3452) 30-02-02, 02, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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