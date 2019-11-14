Две девочки пропали из реабилитационного центра под Тюменью
В минувший понедельник, 11 ноября, из реабилитационного центра «Семья», который находится в тюменском селе Борки, пропали две девочки. Виктория Булдакова и Ксения Шахматова имеют европейскую внешность.
Девочкам на вид около пятнадцати лет, рост 160-170 сантиметров. У обеих европейская внешность, среднее телосложение, светло-русые прямые волосы до плеч. К сожалению, неизвестно, в какой одежде они были одеты в день исчезновения, пишет «МегаТюмень».
В случае, если вы видели подростков или владеете информацией об их местонахождении, полицейские просят обратиться по телефонам 8 (3452) 30-02-02, 02, 112.
ИСТОЧНИК KP.RU