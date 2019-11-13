Тюменец засудил бизнесмена, который неправильно установил пластиковые окна

13 Нояб. 14:07 2019-11-13T14:07:31+03:00

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В Тюмени местный житель отсудил у предпринимателя почти 300 тысяч рублей за некачественно установленные пластиковые окна. К моменту разбирательств горе-бизнесмен уже закрыл свое ИП.

– Претензии потребителя были озвучены сразу, во время подписания акта выполненных работ. Мужчина заявил, что крепежные сооружения были установлены ненадлежащим образом: они вываливались и прокручивались. Позже оказалось, что окна крепились на короткие гвозди, хотя по спецификации держать их должны анкерные болты, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Подрядчик растянул устранение недостатков на полгода, пока тюменец не выдержал и не подал в суд, который постановил выплатить потребителю деньги. Однако к моменту разбирательств тот уже закрыл свое ИП, что все же не помешало взыскать с него средства. Для того, чтобы избежать уплаты исполнительского сбора в размере семи процентов от суммы долга, бывший предприниматель сразу же оплатил 293 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU