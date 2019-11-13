Вооруженный конфликт на улице Профсоюзной разбудил тюменцев среди ночи

СЕГОДНЯ 10:11 2019-11-13T10:11:12+03:00

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В Тюмени сегодня, 13 ноября, ночью на улице Профсоюзной произошел конфликт между молодыми людьми и мужчиной. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

«Кто слышал выстрелы, крики и оры? Какой-то мужчина лежал на земле, зачем-то перед ним был открыт багажник, потом приехала полиция», – написал в одном из тюменских пабликов в «ВКонтакте» местный житель.

В пресс-службе управления МВД по городу Тюмени в свою очередь сообщили, что вызов о стрельбе поступил в отдел полиции №4 в 02.47.

– У компании из трех молодых людей произошел конфликт с пьяным 43-летним мужчиной. У него был с собой травматический пистолет. По предварительным данным, он и выстрелил в воздух, – уточнили в ведомстве, добавив, что в настоящее время решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности, передает "МегаТюмень".

ИСТОЧНИК KP.RU