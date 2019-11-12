Запуск второго VR-тура, разработанного в рамках нацпроекта «Культура», запланирован на декабрь

СЕГОДНЯ 21:48 2019-11-12T21:48:41+03:00

Совершить увлекательное путешествие на несколько веков назад может каждый

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Первым региональным VR-туром, разработанным в рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», стала «Дальняя Государева вотчина». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, презентация VR-тура состоялась в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в Тюменском музейно-просветительском объединении.

При помощи цифровых технологий жители Тюмени, Тобольска и Ялуторовска смогли совершить увлекательное путешествие по вехам истории Сибири, начиная с XVII века и до 1917 года. Как отметила генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова, эпоха IT-технологий, в которую мы живём, позволяет знакомиться с историей в ракурсе 360 градусов.

В съёмках контента представляемого VR-тура поучаствовали деятели культуры Тюменской области: Евгений Пономарев, Константин Антипин, Сергей Грязнов, Николай Макаренко, Лиана Токарева, Антон Нестеренко, главную роль исполняет Сергей Скобелев. Как отметила руководитель информационно-аналитического центра культуры и искусства Ирина Грязнова, в процессе монтажа находится второй тур, запуск которого запланирован на декабрь.

Отметим, что VR-тур «Дальняя Государева вотчина» стал постоянным выставочным проектом. Всех, кто еще не успел посетить VR-экскурсию, приглашают в музеи Тюменского музейно-просветительского объединения.

ИСТОЧНИК KP.RU