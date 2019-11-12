За лето в Тюменской области отдохнуло рекордное число детей
Около 170 тысяч детей отдохнули в Тюменской области в период летней оздоровительной кампании. Это на 15 тысяч человек больше, чем в 2018 году. По словам заместителя губернатора, директора департамента социального развития Тюменской области Ольги Кузнечевских, чрезвычайных ситуаций за летний период не допущено, все запланированные мероприятия выполнены в срок.
- Тема безопасности детей остается приоритетной. Все лагеря имеют паспорта антитеррористической защищенности объектов, обеспечен контрольно-пропускной режим. Отсутствуют случаи массовых инфекционных заболеваний детей. Особое внимание уделяется питанию, - приводит слова Ольги Кузнечевских пресс-служба регионального правительства.
Каждый год в Тюменской области по бесплатным путёвкам в организациях отдыха и оздоровления отдыхают около 34 тысяч детей. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, ребята из малообеспеченных семей. Отдых по программе софинансирования организован для 10 тысяч детей.
Также второй год в Тюменской области реализуется проект по реабилитации часто болеющих детей, которые состоят на диспансерном учёте. Оздоровительные услуги по путевкам «Мать и дитя» предоставляются в шести здравницах Крыма и шести тюменских лагерях санаторного типа. В рамках этой программы на полуострове отдохнуло около 2 тысяч тюменцев. В общей сложности до кона 2019 года здоровье поправят более 3 тысяч тюменцев, что на 700 человек больше, чем в прошлом году.
По словам Ольги Кузнечевских, оздоровительный эффект достигнут у 96% детей, находившихся на отдыхе.
ИСТОЧНИК KP.RU