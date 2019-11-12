2019-11-12T21:34:22+03:00
Общество

За лето в Тюменской области отдохнуло рекордное число детей

В период летней кампании здоровье поправили около 170 тысяч детей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
За лето в Тюменской области отдохнуло рекордное число детейЗа лето в Тюменской области отдохнуло рекордное число детейФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Изменить размер текста:

Около 170 тысяч детей отдохнули в Тюменской области в период летней оздоровительной кампании. Это на 15 тысяч человек больше, чем в 2018 году. По словам заместителя губернатора, директора департамента социального развития Тюменской области Ольги Кузнечевских, чрезвычайных ситуаций за летний период не допущено, все запланированные мероприятия выполнены в срок.

- Тема безопасности детей остается приоритетной. Все лагеря имеют паспорта антитеррористической защищенности объектов, обеспечен контрольно-пропускной режим. Отсутствуют случаи массовых инфекционных заболеваний детей. Особое внимание уделяется питанию, - приводит слова Ольги Кузнечевских пресс-служба регионального правительства.

Каждый год в Тюменской области по бесплатным путёвкам в организациях отдыха и оздоровления отдыхают около 34 тысяч детей. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, ребята из малообеспеченных семей. Отдых по программе софинансирования организован для 10 тысяч детей.

Также второй год в Тюменской области реализуется проект по реабилитации часто болеющих детей, которые состоят на диспансерном учёте. Оздоровительные услуги по путевкам «Мать и дитя» предоставляются в шести здравницах Крыма и шести тюменских лагерях санаторного типа. В рамках этой программы на полуострове отдохнуло около 2 тысяч тюменцев. В общей сложности до кона 2019 года здоровье поправят более 3 тысяч тюменцев, что на 700 человек больше, чем в прошлом году.

По словам Ольги Кузнечевских, оздоровительный эффект достигнут у 96% детей, находившихся на отдыхе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Запуск второго VR-тура, разработанного в рамках нацпроекта «Культура», запланирован на декабрь
Тюменский сурдопедагог стала лучшим специалистом по слухоречевой реабилитации
Акцию «Ночь искусств» посетили более 59 тысяч жителей Тюменской области
Тюменская область – в ТОП-15 регионов России по уровню содействия развитию конкуренции
25 новых рабочих мест появится в рамках реализации нового инвестпроекта в Тюмени
Тюменским предпринимателям рассказали о возможностях онлайн экспорта
Смерть курсанта, забастовка таксистов и опасный гололед: публикуем главные новости Тюмени 12 ноября 2019
«Угрозы жизни нет»: в Тобольском районе установлен источник гаффской болезни
На тюменской трассе ограничат движение в связи с монтажом надземного перехода
Со следующего года самозанятые Югры будут добровольно платить налог
«Врата ада»: на улице Харьковской в Тюмени образовалась огромная дыра
Пьяный тюменец замахнулся ножом на любимую, поздно вернувшуюся с магазина
У мэра Тюмени появился новый заместитель
Банк УРАЛСИБ предлагает комплексный вклад «На все сто» для владельцев индивидуального инвестиционного счета
В Югре стартовала пресс-конференция губернатора округа
Тюменский застройщик сорвал сроки переселения граждан из аварийного жилья
Два человека погибли в ДТП под Тюменью
В Тюмени обсудят детско-родительские отношения
Тюменский суд не пощадил экс-директора филиала банка, осужденного за взятку
Курсант тюменского военного училища скончался от менингита