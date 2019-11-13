Погода на 13 ноября в Тюмени: снег на весь день
Сегодня, 13 ноября, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Мелкий снег будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера.
Температура воздуха ночью будет -2, -4, днем она опустится до -6, -7. Вечером мороз будет только крепнуть. Градусник покажет 8-9 градусов ниже нуля. В этот день ожидается северо-восточный ветер 1-3 метра в секунду.
13 ноября почитается память апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. В старину в этот день отмечали Юровую, праздник рыбаков. В народе говорили: «Хороший рыбак должен по клеву знать, что рыбу сазаном звать». Наши предки в этот день прислушивались к снегирю: если он свистит – скоро зима будет.
ИСТОЧНИК KP.RU