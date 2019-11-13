СЕГОДНЯ 05:41 2019-11-13T05:41:29+03:00

В районе гипермаркета «Южный» в Тюмени на четыре часа отключат светофоры. Фото: Вадим Бегун

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 13 ноября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на улице Домостроителей в районе дома № 8, в районе остановки «Жилмассив» и на пересечении с улицей Западносибирской, с 9.00 до 11.00 – на пересечении улиц Червишевский тракт и Степной, с 9.00 до 17.00 – на пересечении улиц Интернациональной и Транспортной, а также с 13.00 до 17.00 – на улице Мельникайте в районе гипермаркета «Южный».

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU