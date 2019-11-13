2019-11-13T06:21:26+03:00
Происшествия

Хотел увеличить доход: тюменец из-за алчности потерял более полумиллиона рублей

За мошенничество в крупном размере возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец из-за алчности потерял более полумиллиона рублей. Фото - pixabay.com.Тюменец из-за алчности потерял более полумиллиона рублей. Фото - pixabay.com.
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40-летний житель села Ярково лишился более полумиллиона рублей. Мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

– Тюменец заинтересовался рекламой о моментальном увеличении своего дохода, на которую он натолкнулся в интернете. Мужчина перешел по ссылке и оставил заявку с контактными номерами. Позже селянину позвонил неизвестный и рассказал, каким образом необходимо работать. Тот скачал два приложения и положил на счет 11 тысяч рублей. Также потерпевший сообщил мошенникам номера банковских карт и трехзначные коды, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

На следующие сутки мужчина вернул 9 тысяч рублей, однако с его карты пропало 400 тысяч. Он позвонил представителю фирмы, который сказал ему, что для возврата денег необходимо вложить еще 249 тысяч рублей. Селянин взял кредит и перевел деньги, но вернуть их так и не смог. По данному факту возбуждено уголовное дело, полицейские разыскивают мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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