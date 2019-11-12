2019-11-12T20:52:19+03:00
Общество

Тюменский сурдопедагог стала лучшим специалистом по слухоречевой реабилитации

Светлана Мартиц победила во всероссийском конкурсе «Слухоречевая реабилитация года»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменский сурдопедагог стала лучшим специалистом по слухоречевой реабилитацииТюменский сурдопедагог стала лучшим специалистом по слухоречевой реабилитации
Изменить размер текста:

Психолог центра медицинской и социальной реабилитации «Пышма», сурдопедагог Светлана Мартиц стала победителем в номинации «Лучший специалист по слухоречевой реабилитации» всероссийского конкурса «Слухоречевая реабилитация года». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, торжественная церемония награждение победителей и участников состоялась 30 октября.

Основная цель конкурса – поиск и продвижение наиболее перспективных научно-методических, социально ориентированных разработок в области медико-технической и немедицинской реабилитации, коррекционно-педагогической помощи детям с нарушенным слухом и после кохлеарной имплантации. Конкурс был объявлен в трех номинациях: «Лучшая организация по слухоречевой реабилитации», «Лучший специалист по слухоречевой реабилитации» и «Лучший инновационный проект по слухоречевой реабилитации».

По словам победительницы конкурса Светланы Мартиц, с детьми, которые нуждаются в серьёзной реабилитации, она работает с 2013 года. Центр «Пышма» даёт большие возможности для профессионального развития в этой сфере. Здесь есть высококлассное оборудование, современные технологии, а сотрудники регулярно посещают курсы повышения квалификации и различные семинары.

- Когда в центре открыли направление работы с детьми после кохлеарной имплантации, меня оно очень заинтересовало, так как это уникальные случаи. Благодаря грамотному подходу специалиста можно за короткий срок приблизить ребенка к нормальным показателям. Для меня это очень почетно – представлять наш центр и оказаться лучшим специалистом среди большого количества участников со всей страны, - отметила Светлана Мартиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Запуск второго VR-тура, разработанного в рамках нацпроекта «Культура», запланирован на декабрь
За лето в Тюменской области отдохнуло рекордное число детей
Акцию «Ночь искусств» посетили более 59 тысяч жителей Тюменской области
Тюменская область – в ТОП-15 регионов России по уровню содействия развитию конкуренции
25 новых рабочих мест появится в рамках реализации нового инвестпроекта в Тюмени
Тюменским предпринимателям рассказали о возможностях онлайн экспорта
Смерть курсанта, забастовка таксистов и опасный гололед: публикуем главные новости Тюмени 12 ноября 2019
«Угрозы жизни нет»: в Тобольском районе установлен источник гаффской болезни
На тюменской трассе ограничат движение в связи с монтажом надземного перехода
Со следующего года самозанятые Югры будут добровольно платить налог
«Врата ада»: на улице Харьковской в Тюмени образовалась огромная дыра
Пьяный тюменец замахнулся ножом на любимую, поздно вернувшуюся с магазина
У мэра Тюмени появился новый заместитель
Банк УРАЛСИБ предлагает комплексный вклад «На все сто» для владельцев индивидуального инвестиционного счета
В Югре стартовала пресс-конференция губернатора округа
Тюменский застройщик сорвал сроки переселения граждан из аварийного жилья
Два человека погибли в ДТП под Тюменью
В Тюмени обсудят детско-родительские отношения
Тюменский суд не пощадил экс-директора филиала банка, осужденного за взятку
Курсант тюменского военного училища скончался от менингита