Тюменский сурдопедагог стала лучшим специалистом по слухоречевой реабилитации

СЕГОДНЯ 20:52 2019-11-12T20:52:19+03:00

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Психолог центра медицинской и социальной реабилитации «Пышма», сурдопедагог Светлана Мартиц стала победителем в номинации «Лучший специалист по слухоречевой реабилитации» всероссийского конкурса «Слухоречевая реабилитация года». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, торжественная церемония награждение победителей и участников состоялась 30 октября.

Основная цель конкурса – поиск и продвижение наиболее перспективных научно-методических, социально ориентированных разработок в области медико-технической и немедицинской реабилитации, коррекционно-педагогической помощи детям с нарушенным слухом и после кохлеарной имплантации. Конкурс был объявлен в трех номинациях: «Лучшая организация по слухоречевой реабилитации», «Лучший специалист по слухоречевой реабилитации» и «Лучший инновационный проект по слухоречевой реабилитации».

По словам победительницы конкурса Светланы Мартиц, с детьми, которые нуждаются в серьёзной реабилитации, она работает с 2013 года. Центр «Пышма» даёт большие возможности для профессионального развития в этой сфере. Здесь есть высококлассное оборудование, современные технологии, а сотрудники регулярно посещают курсы повышения квалификации и различные семинары.

- Когда в центре открыли направление работы с детьми после кохлеарной имплантации, меня оно очень заинтересовало, так как это уникальные случаи. Благодаря грамотному подходу специалиста можно за короткий срок приблизить ребенка к нормальным показателям. Для меня это очень почетно – представлять наш центр и оказаться лучшим специалистом среди большого количества участников со всей страны, - отметила Светлана Мартиц.

ИСТОЧНИК KP.RU