В Тюмени маршруты №145 и 147 изменят схему движения

СЕГОДНЯ 07:40 2019-11-13T07:40:41+03:00

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В Тюмени изменят схему движения два маршрута. Делается это для улучшения качества обслуживания пассажиров.

– С 17 ноября расписание движения автобусов № 145 «З-д медоборудования – с/о «Самотлор» и № 147 «З-д медоборудования – «Сосновая поляна 2» в воскресные дни изменится. Также движение 147-го маршрута по воскресеньям будет организовано через остановочный пункт ДНТ «Лесная поляна», – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», а также по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU