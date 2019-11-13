В Тюмени маршруты №145 и 147 изменят схему движения
В Тюмени изменят схему движения два маршрута. Делается это для улучшения качества обслуживания пассажиров.
– С 17 ноября расписание движения автобусов № 145 «З-д медоборудования – с/о «Самотлор» и № 147 «З-д медоборудования – «Сосновая поляна 2» в воскресные дни изменится. Также движение 147-го маршрута по воскресеньям будет организовано через остановочный пункт ДНТ «Лесная поляна», – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», а также по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.
ИСТОЧНИК KP.RU