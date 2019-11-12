Акцию «Ночь искусств» посетили более 59 тысяч жителей Тюменской области

СЕГОДНЯ 20:40 2019-11-12T20:40:33+03:00

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Более 59 тысяч жителей Тюменской области посетили Всероссийскую акцию «Ночь искусств», которая состоялась 3 ноября в рамках реализации национального проекта «Культура». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, музеи, театры, концертные залы и библиотеки провели тематические мероприятия (экскурсии, постановки, лекции, мастер-классы, творческие вечера, квесты, концерты и т.д.). Ежегодно число участников этой акции растё.

В рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» состоялась презентация первого регионального VR-тура «Дальняя Государева вотчина». Гости музея погрузились в виртуальное путешествие в эпоху освоения Сибири, начиная с XVII века и до 1917 года.

В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова гостей учили зажигательным латиноамериканским танцам и актерскому мастерству, а также ремеслу художника. Во время авторской экскурсии «Перфоманс мысли» директор Музейного комплекса им. И.Я. Словцова познакомила посетителей с реальностью за пределами нашего о ней представления. В центре музейных коллекций экскурсанты познакомились с самыми первыми экспонатами, с которых начался Тюменский музей.

После спектакля «Призраки» в Тюменском драмтеатре актёры устроили настоящее приключение для тюменцев. Экскурсии провели актёры: Ольга Безбородова, Евгений Киселёв и Николай Аузин.

В Историческом парке «Россия – Моя история» все желающие смогли зарегистрироваться в качестве волонтера и стать участниками опорного центра «Волонтёры культуры».

Отметим, что в ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» приняли участие все муниципальные образования Тюменской области. Всего было проведено свыше 800 мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU