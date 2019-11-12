Тюменская область – в ТОП-15 регионов России по уровню содействия развитию конкуренции

СЕГОДНЯ 20:12 2019-11-12T20:12:38+03:00

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По итогам 2018 года Тюменская область заняла 12 место среди 85 субъектов России в рейтинге регионов по уровню содействия развитию конкуренции. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, наш регион показал лучший результат из регионов Уральского федерального округа.

Оценку проводили на основе анализа сведений по реализации стандарта и уровня достижения установленных целевых значений развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг. Рейтинг демонстрирует оценку качества системы по содействию развитию конкуренции и работу региональной команды в этой отрасли.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, этой актуальной теме в регионе уделяется особое внимание. По его словам, создание условий для конкуренции – приоритетное направление в работе всех органов власти в регионе.

- Государственная политика поддержки конкурентоспособности нацелена на производство товаров надлежащего качества по приемлемым ценам. Справедливая и честная конкуренция – одно из условий для экономического и технологического развития. В Тюменской области есть положительные результаты такой работы, - отметил глава региона.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», наш регион — один из субъектов России, кто первым разработал и приступил к реализации дорожной карты по развитию конкуренции.

ИСТОЧНИК KP.RU