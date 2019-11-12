25 новых рабочих мест появится в рамках реализации нового инвестпроекта в Тюмени

СЕГОДНЯ 19:55 2019-11-12T19:55:22+03:00

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Инвестиционный проект по расширению медицинского центра «Никойл» в Тюмени находится на сопровождении Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, центр создан два года назад и предоставляет медицинские услуги населению, включая УЗИ-диагностику, функциональную диагностику, дневной стационар и многопрофильный приём дипломированных специалистов.

В рамках инвестпроекта планируется увеличить спектр предоставляемых услуг. Для этого произведена реконструкция помещений и закуплено современное оборудование для проведения профилактики, точной диагностики и лечения пациентов. Оборудование будет использоваться в офтальмологии, лабораторной диагностике, хирургии и реабилитационной медицине.

Компании оказана государственная поддержка в форме предоставления субсидии на возмещение первоначального взноса по договорам лизинга в рамках Постановления Правительства Тюменской области от 01.04.2008 № 99-п «О порядке отбора субъектов малого м среднего предпринимательства для предоставления государственной поддержки в форме субсидии». В рамках проекта будет создано 25 новых рабочих мест.

Главными преимуществами центра будут: доступная цена, высокое качество предоставляемых услуг, удобное местоположение, близость к транспортной развязке, шестидневный режим работы медицинского центра.

ИСТОЧНИК KP.RU