2019-11-12T19:42:07+03:00
Экономика

Тюменским предпринимателям рассказали о возможностях онлайн экспорта

Мероприятие прошло в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменским предпринимателям рассказали о возможностях онлайн экспортаТюменским предпринимателям рассказали о возможностях онлайн экспортаФото: pixabay.com
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Итоги обучения начинающих экспортёров по тему «Возможности онлайн экспорта» подвёл Центр поддержки экспорта Тюменской области и Союз «Торгово-промышленная палата». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, мероприятие состоялось в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В обучении приняли участие 10 МСП Тюменской области. При помощи интерактивных методов обучения квалифицированный тренер рассказал слушателям о разных аспектах международных онлайн-продаж. А именно: о выборе наиболее рентабельной модели интернет-продаж, анализе существующих площадок для электронной торговли (маркетплейс или собственный интернет-магазин), преимуществах и особенностях каждого из них; экономических факторах, которые влияют на объём интернет-торговли в разных странах; разработке стратегии рекламного продвижения экспортируемой продукции, повышении и поддержании лояльности интернет-аудитории; инструментах, которые используют для повышения прибыльности интернет-экспорта, и работе с органами государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

По мнению слушателей, это актуальная тема, ведь сбыт продукции при помощи онлайн-площадок сегодня очень эффективен. По окончании обучения слушатели получили сертификаты об участии в семинаре образовательной программы РЭЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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