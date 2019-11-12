2019-11-12T15:16:35+03:00
Общество

На тюменской трассе ограничат движение в связи с монтажом надземного перехода

Водителей просят отнести с пониманием к временным неудобствам
Вадим Бегун
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На тюменской трассе ограничат движение в связи с монтажом надземного перехода. Фото - Уралуправтодор.На тюменской трассе ограничат движение в связи с монтажом надземного перехода. Фото - Уралуправтодор.
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В ночь с 13 на 14 ноября на 27 километре трассы Р-404 в сторону Тюмени будут монтировать надземный пешеходный переход. В связи с этим планируется поочередное закрытие движения.

По информации «Уралуправтодора», с 22.00 движение в направлении областного центра будет осуществляться по двум полосам. С 23.00 до 23.20 будет полностью перекрыта проезжая. Завершатся работы в 00.20.

– Строительство надземных переходов позволит разделить пешеходные и транспортные потоки, повысить безопасность дорожного движения, а также пропускную способность трассы. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Учитывайте информацию при планировании своего маршрута, – сообщили в компании.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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