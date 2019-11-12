У мэра Тюмени появился новый заместитель
Сегодня, 12 ноября, глава Тюмени Руслан Кухарук представил коллегам нового заместителя. Артем Дяченко уже приступил к исполнению обязанностей.
– Артем Владимирович будет координировать и контролировать деятельность административного департамента, ЗАГСа, Комитета по информатизации, а также Административно-хозяйственного управления, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.
По информации ведомства, Дяченко 2004 году с отличием окончил Тюменский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление, юрист-менеджер». Спустя шесть лет он получил второе высшее образование по направлению «Юриспруденция», степень «магистр юриспруденции».
Новый зам является участником федеральной Программы подготовки перспективного уровня резерва управленческих кадров. В рамках нее он успешно прошел профессиональную переподготовку в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.
ИСТОЧНИК KP.RU