У мэра Тюмени появился новый заместитель

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-12T13:53:59+03:00

Чиновник уже приступил к исполнению обязанностей

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Сегодня, 12 ноября, глава Тюмени Руслан Кухарук представил коллегам нового заместителя. Артем Дяченко уже приступил к исполнению обязанностей.

– Артем Владимирович будет координировать и контролировать деятельность административного департамента, ЗАГСа, Комитета по информатизации, а также Административно-хозяйственного управления, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

По информации ведомства, Дяченко 2004 году с отличием окончил Тюменский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление, юрист-менеджер». Спустя шесть лет он получил второе высшее образование по направлению «Юриспруденция», степень «магистр юриспруденции».

Новый зам является участником федеральной Программы подготовки перспективного уровня резерва управленческих кадров. В рамках нее он успешно прошел профессиональную переподготовку в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.

ИСТОЧНИК KP.RU