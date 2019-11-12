2019-11-12T11:35:08+03:00
Происшествия

Тюменский суд не пощадил экс-директора филиала банка, осужденного за взятку

Банкир получил взятку от обанкротившейся фирмы
Вадим Бегун
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Тюменский суд не пощадил экс-директора филиала банка, осужденного за взятку.Тюменский суд не пощадил экс-директора филиала банка, осужденного за взятку.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени областной суд подтвердил реальный срок бывшему директору Тюменского регионального филиала АО «Россельхозбанк». Ранее мужчина был осужден за взятку.

– Дело в том, что у коммерческой организации перед банком имелась задолженность более 21 миллиона рублей. Денег на ее погашение не было. Тогда директор филиала за 600 тысяч рублей оказал ей содействие в организации подписания договора уступки банком права требования физическому лицу. По договору физлицо выкупило за 7 миллионов рублей этот долг. После получения денег директор был задержан сотрудниками Регионального управления ФСБ, а деньги изъяты, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что в июле этого года Калининский районный суд назначил подсудимому 4 года лишения свободы и штраф в размере одного миллиона 200 тысяч рублей. Однако вскоре осужденный обжаловал приговор в Тюменском областном суде, но там оставили в силе назначенное районным судом наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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