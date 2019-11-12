2019-11-12T12:32:51+03:00
Происшествия

Два человека погибли в ДТП под Тюменью

Еще двое травмировались
Вадим Бегун
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Два человека погибли в тюменском ДТП. Фото - ГИБДД по Тюменской области.Два человека погибли в тюменском ДТП. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
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Сегодня, 12 ноября, в Казанском районе произошло страшное ДТП. Автомобиль «Лада» 12-й модели съехал в кювет и перевернулся сегодня около пяти часов утра на автодороге между селами Огнево и Песчаное. В результате дорожного инцидента скончались два человека.

– В аварии погибли 43-летний мужчина и 49-летняя женщина, жители Казанского района. Травмы получили еще два человека, 28-летний мужчина и 34-летняя женщина. Они также были в автомобиле. Предварительно, травмированные находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время устанавливается, кто из участников ДТП управлял машиной в момент аварии, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

По информации ведомства, в этом году пьяные водители устроили 182 дорожно-транспортных происшествия, в них погибли 40 и получили травмы 264 человека. Более семи тысяч нетрезвых водителей отстранены от управления авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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