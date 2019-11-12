2019-11-12T12:14:26+03:00
Общество

В Тюмени обсудят детско-родительские отношения

Онлайн-конференция пройдет 19 ноября
Марина Васильева
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Фото pixabay.com.Фото pixabay.com.
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Тюменские родители смогут стать участниками онлайн-конференции «Детско-родительские отношения». Она пройдет 19 ноября на сайте «Детки».

В рамках мероприятия родители смогут задать индивидуальные вопросы про своего ребенка и свою семейную ситуацию, про отношения и их гармонизацию, психологические особенности разных периодов жизни ребенка и любой другой, волнующий их сейчас вопрос.

На вопросы ответит психолог «Службы психологической помощи» Юлия Лукашенок. Специалист уверена, что услышать друг друга - это большая наука. Психологически дети бывают разные по возрасту, и их не учат быть хорошими детьми, также, как и взрослых не учат быть хорошими родителями. Эту школу все проходят вместе.

- Выбор специалиста для конференции не был случайным. Юлия Николаевна уже не раз встречалась с родителями на наших мероприятиях, в том числе областном форуме "Семья" и мотивационном "Rocket Forum". И всегда мы получали от участников только положительные отзывы, подтверждающие актуальность таких семинаров и лекций. Теперь у всех есть возможность получить консультацию в удобном для них формате, не отрываясь надолго от работы и домашних дел, - отметила депутат Тюменской областной Думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова.

Свои вопросы по волнующей теме тюменские родители могут задавать уже сейчас в разделе «Конференции». Ответы на все вопросы будут опубликованы 19 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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