2019-11-12T10:29:03+03:00
Общество

Воспитанницы тюменского дома социальной реабилитации приняли участие в фотопроекте

Шестнадцать девочек в руках опытных стилистов преобразились и стали увереннее
Марина Васильева
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Это уже не первое мероприятие для девчонок. Фото Елены КашкаровойЭто уже не первое мероприятие для девчонок. Фото Елены Кашкаровой
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9 ноября воспитанницы Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки" приняли участие в фотопроекте, который организовала группа волонтеров. Его целью было не только подарить участницам новые впечатления и яркие фото, но и дать им почувствовать себя красивыми современными девушками.

- Шестнадцать девочек в руках опытных стилистов на глазах расцветали. И дело не только в прическе и макияже, у них начинали светиться глаза, выпрямлялись спинки. Если утром у нас приходили хмурые девочки, и мы даже слышали "я не буду участвовать, я - некрасивая", то после фотосессии настроение у них кардинально менялось, - рассказала организатор акции, депутат Тюменской областной думы, Елена Кашкарова

Это уже не первое мероприятие для девчонок. В 2019 году к ним приезжали стилисты и визажисты, чтобы рассказать, как правильно ухаживать за собой, делать прическу и макияж. А 9 ноября был следующий этап - фотосессия.

- Мы очень рады были подарить этот день девочкам! Я знаю, как важна самооценка для девочки-подростка, как важно мнение окружающих! Именно поэтому возникла идея провести съемку для Центра. Я благодарю свою команду, ведь каждый внес частичку себя, свои навыки, свою доброту и любовь! А самое главное, что девочки ответили взаимностью! Самое приятное - видеть, как они расцветают на наших глазах, преображаются, благодаря волшебницам-стилистам. Как они позируют перед камерой, работают с фотографами как настоящие модели! Сколько эмоций вы нам подарили! Этот взгляд восхищения в отражении в зеркало! Девочки! Вы очень красивые, веселые, искренние! Я очень надеюсь, что маленький праздник удался, и для вас останутся теплые воспоминания о нашей встрече и красивые фотографии будут радовать вас долгие годы!, - отметила Александра Копылова, организатор фотопроектов.

Инесса Хамидуллина, визажист, участник проекта так объясняет, почему с удовольствием участвует в подобных акциях.

- Раньше на Руси было понятие «десятина». Это когда ты десятую часть имеющего, отдаёшь на добрые дела. Я считаю, что у каждого из нас есть десятина, которую нужно отдавать обществу в любом подходящем для вас виде виде, это не обязательно должно быть в денежном выражении. Сейчас много возможностей, много проектов, волонтёрских движений. И если в душе откликается - то вам в эту сторону. Я была рада принять участие в фотопроекте для девочек. Глядя на их счастливые глаза я и сама чувствовала душевный подъем. Каждая девочка должна ощущать в себе красавицу, чувствовать себя достойной внимания и любви!, - говорит Инесса.

Следующая подобная поездка запланирована в конце ноября в МБУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и сопровождения приёмных семей города Тобольска». Ее программа сейчас находится в разработке у волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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