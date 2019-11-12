Тюменский застройщик сорвал сроки переселения граждан из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-12T13:00:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени руководитель застройщика оштрафован за несвоевременную передачу квартир администрации для переселения граждан из аварийного жилья. Нарушения в деятельности тюменского ООО «СИПЭК» выявила прокуратура Упоровского района.

– Установлено, что организация в селе Упорово должна была возвести многоквартирный дом и в декабре 2018 года на основании муниципальных контрактов передать в нем районной администрации шесть квартир для переселения семей из непригодного для проживания жилья. Между тем, квартиры были переданы лишь в октябре 2019 года, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в связи с этим в отношении директора «СИПЭК» было возбуждено административное дело по за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом. На днях дело было рассмотрено. Суд подверг руководителя застройщика штрафу в размере более 106 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU