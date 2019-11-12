2019-11-12T09:12:27+03:00
Происшествия

Водителя судят: трехмесячный малыш сильно пострадал в тюменской аварии

Обвиняемый признал вину в ДТП
Вадим Бегун
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Тюменец может отправиться в тюрьму за ДТП. Фото - pixabay.com.Тюменец может отправиться в тюрьму за ДТП. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени предан суду 26-летний местный житель. Мужчина устроил жесткое ДТП, в результате которого на больничной койке оказался трехмесячный малыш.

– Как следует из материалов уголовного дела, вечером 30 августа этого года в районе дома № 101 на Салаирском тракте водитель «Киа Серато» во время разворота не уступил дорогу ВАЗ-21093, который имел преимущество. Произошло столкновение. Трехмесячный пассажир отечественного автомобиля получил тяжкий вред здоровью. Обвиняемый признал свою вину в дорожном инциденте, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в Центральный районный суд Тюмени. Таким образом, мужчину могут ограничить в свободы на срок до трех лет, либо послать на принудительные двухлетние работы. Однако его могут и лишить свободы на срок до двух лет, а также запретить занимать определенные должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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