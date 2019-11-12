2019-11-12T10:41:34+03:00
Общество

Тюменцам предлагают обсудить благоустройство дворов

Уже разработаны генеральные планы
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы могут помочь в благоустройстве дворов. Фото - горадминистрация.Тюменцы могут помочь в благоустройстве дворов. Фото - горадминистрация.
Изменить размер текста:

Жителям Тюмени предлагают обсудить благоустройство дворовых территорий. Это можно сделать в управе Ленинского административного округа.

Как стало известно, на следующий год запланировано привести в порядок следующие дворы: улица 50 лет ВЛКСМ, 81, 81-а, 89, 91, 91-а, 91-б, Тульская, 2-а, 4, проезд Геологоразведчиков, 33, улица Республики, 176, Жуковского, 76, 80, 84, Ершова, 11, 13, Рижская, 76 и 78.

– В настоящее время разработаны генеральные планы по благоустройству указанных дворовых территорий, которые направлены в управляющие организации, старшим по домам. Обсуждение и согласование состоится по адресу: улица Мельникайте, 74, кабинет № 304, – рассказали в управе Ленинского административного округа.

В настоящее время старшими по домам и представителями УК подготавливается перечень предложений и замечаний. Неравнодушные могут ознакомиться с планом благоустройства в управляющей организации или у старшего по дому. А с графиком обсуждения можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два человека погибли в ДТП под Тюменью
В Тюмени обсудят детско-родительские отношения
Тюменский суд не пощадил экс-директора филиала банка, осужденного за взятку
Курсант тюменского военного училища скончался от менингита
Воспитанницы тюменского дома социальной реабилитации приняли участие в фотопроекте
Несколько человек пострадали из-за гололеда в Тюмени
Коммунальщик на большегрузе задавил женщину на тюменской трассе
Водителя судят: трехмесячный малыш сильно пострадал в тюменской аварии
Известный блогер и его пятилетняя дочь задержаны в Тюмени
Тюменские водители такси бастуют из-за низких цен на поездки
Восьмикратно судимый тюменец вновь пошел на преступление
День застройщиков Тюмени: выбери квартиру по лучшей цене 2019 года
Тюменцев предупредили об опасном осеннем льде
На Червишеском тракте в Тюмени на четыре часа отключат светофоры
Погода на 12 ноября в Тюмени: и снова «плюс»
Стрельба во дворе, снятие порчи и судорожный припадок: публикуем главные новости Тюмени 11 ноября 2019
Северянин создал интернет-магазин, где продавал тюменцам наркотики
Более трех килограммов взрывчатки изъято у тюменцев с начала года
Тюменские мигранты разлили более 130 тысяч бутылок водки в подпольном цехе
На директора крупного тюменского завода завели дело
Внезапно упала: тюменку прямо в магазине застал судорожный припадок
МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall
Дождь и гололед: тюменцев предупредили о завтрашней непогоде