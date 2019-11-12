Тюменцам предлагают обсудить благоустройство дворов

СЕГОДНЯ 10:41 2019-11-12T10:41:34+03:00

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Жителям Тюмени предлагают обсудить благоустройство дворовых территорий. Это можно сделать в управе Ленинского административного округа.

Как стало известно, на следующий год запланировано привести в порядок следующие дворы: улица 50 лет ВЛКСМ, 81, 81-а, 89, 91, 91-а, 91-б, Тульская, 2-а, 4, проезд Геологоразведчиков, 33, улица Республики, 176, Жуковского, 76, 80, 84, Ершова, 11, 13, Рижская, 76 и 78.

– В настоящее время разработаны генеральные планы по благоустройству указанных дворовых территорий, которые направлены в управляющие организации, старшим по домам. Обсуждение и согласование состоится по адресу: улица Мельникайте, 74, кабинет № 304, – рассказали в управе Ленинского административного округа.

В настоящее время старшими по домам и представителями УК подготавливается перечень предложений и замечаний. Неравнодушные могут ознакомиться с планом благоустройства в управляющей организации или у старшего по дому. А с графиком обсуждения можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU