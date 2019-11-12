Погода на 12 ноября в Тюмени: и снова «плюс»

СЕГОДНЯ 05:01 2019-11-12T05:01:19+03:00

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Сегодня, 12 ноября, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Утро и день пройдут без осадков, а вот вечером возможен мелкий снег.

Температура воздуха ночью будет -1, днем она поднимется до +1. Вечером также будет минус 1 градус. В этот день ожидается западный ветер 1-4 метра в секунду.

12 ноября отмечается день памяти святого Зиновия, епископа Егейского. Этот день считался птичьим праздником и назывался Зиновий-синичник. Птицы и предсказывали погоду: если синицы массово появлялись около домов – жди больших холодов. Если синичка свистит, то день будет ясный. А если синицы утром пищат, то к ночи мороз ударит.

ИСТОЧНИК KP.RU