СЕГОДНЯ 05:41 2019-11-12T05:41:17+03:00

На Червишеском тракте в Тюмени на четыре часа отключат светофоры. Фото - pixabay.com.

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 12 ноября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 13.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Червишевский тракт и Баумана.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU