Тюменцев предупредили об опасном осеннем льде

СЕГОДНЯ 06:21 2019-11-12T06:21:26+03:00

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Тюменцев предупреждают об опасности выхода на водоемы. Дело в том, что они уже начали покрываться льдом, и есть большой риск уйти под воду.

– Осенний лед до наступления устойчивых морозов непрочен. Однако каждый год многие люди, особенно дети и рыбаки, пренебрегают мерами предосторожности и выходят на неокрепший лед, тем самым подвергая свою жизнь опасности. Чтобы не случилось беды – не выходите на осенний лед водоемов! Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде, – сообщили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

В ведомстве порекомендовали местным жителям воздержаться от каких-либо занятий и работ, связанных с нахождением на льду рек, озер и прудов. Детей не следует оставлять без присмотра вблизи замерзающих водоемов. Родители должны постоянно напоминать и разъяснять им правила поведения на льду, рассказывать о мерах безопасности и последствиях нарушения правил.

ИСТОЧНИК KP.RU