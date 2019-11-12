Восьмикратно судимый тюменец вновь пошел на преступление

СЕГОДНЯ 07:41 2019-11-12T07:41:14+03:00

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В Тюмени рассмотрено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, которого обвиняют в многочисленных кражах в поездах дальнего следования.

– С мая по июль этого года подсудимый под видом провожающего во время стоянки пассажирских поездов на станции Тюмень заходил в вагоны и похищал оставленные без присмотра вещи. Пользуясь отсутствием пассажиров и проводников и убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина похищал «мобильники», проверял карманы курток, забирая из кошельков деньги и банковские карты, – рассказали в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.

В числе пострадавших оказался проводник одного из пассажирских поездов, у которого рецидивист украл сотовый телефон, находившийся на зарядке. Работник железной дороги во время преступления спал после смены. Похищенным имуществом подсудимый распоряжался по своему усмотрению, например, купил несколько блоков сигарет. Общий ущерб потерпевшим составил более 80 тысяч рублей.

На суде мужчина полностью признал вину, а до этого активно способствовал раскрытию преступления. Суд, учтя состояние здоровья тюменца, назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. До это рецидивист был восемь раз судим за аналогичные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU