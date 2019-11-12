СЕГОДНЯ 07:01 2019-11-12T07:01:17+03:00

День застройщиков Тюмени: выбери квартиру по лучшей цене 2019 года. Фото - Сбербанк.

Изменить размер текста: A A

Познакомиться с предложениями ведущих застройщиков Тюмени за один день, выбрать лучшую для себя новую квартиру и тут же узнать все детали предстоящей покупки. Все это возможно, если вы посетите выставку недвижимости День застройщиков Тюмени.

Всего на один день – 16 ноября, в субботу, 19 строительных компаний соберутся в Галерее застройщиков (ул. Республики, 85), чтобы представить тюменцам и гостям города свои новые жилые комплексы. Будущие покупатели получат консультации от менеджеров компаний-застройщиков и банков-партнеров.

День застройщиков Тюмени это:

- новые квартиры (от студий до жилья бизнес-класса) в 36 жилых комплексах города;

- цены от застройщиков, без комиссий и посредников;

- специальные предложения застройщиков и банков, акции и скидки;

- розыгрыш сертификата на 100 тысяч рублей для покупки квартиры.

Фото - Сбербанк.

День застройщиков пройдет в нашем городе в 11-й раз. Ноябрьская, последняя в этом году выставка недвижимости предложит участникам презентацию жилых комплексов Тюмени. На мероприятии будет представлена карта города с новыми и строящимися жилыми комплексами – выбрать место проживания покупателям квартир будет проще.

На выставку недвижимости День застройщиков Тюмени можно прийти всей семьей: для детей будут организованы занимательные мастер-классы.

День застройщиков Тюмени

Где: Тюмень, ул. Республики, 85. Галерея застройщиков

Когда: 16 ноября, в субботу, с 10 до 18 часов

Вход свободный.

Фото - Сбербанк.

Всю информацию о выставке День застройщиков Тюмени можно посмотреть на сайте.

Для участия в розыгрыше 100 тысяч рублей на покупку квартиры необходима регистрация на сайте.

Телефон организаторов мероприятия: +7 (3452) 49-52-39.

Строительные компании-участники: ГК «ЭНКО», ГК «ДОМ», ГК «ТИС», «Брусника», ОАО «ТДСК», ООО «ИНКО и К», ООО «Завод ЖБИ-3», 4D development, ГК «Меридиан», специализированный застройщик «Звезда», ГК «В72», ГК «СТРОЙМИР», девелоперская компания «Создатели», специализированный застройщик «ТАЛАН Тюмень», «Навигатор. Управление активами», «Скандиа Девелопмент», «Партнер Строй», специализированный застройщик «Улей Девелопмент», «Белка».

Банки-участники: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), ПАО «Банк ВТБ».