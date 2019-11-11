2019-11-11T15:59:32+03:00
Происшествия

Северянин создал интернет-магазин, где продавал тюменцам наркотики

В квартире было обнаружен полтора килограмма запрещенных веществ
Вадим Бегун
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В Тюмени осуждена группировка наркосбытчиков.В Тюмени осуждена группировка наркосбытчиков.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Мужчины были признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Они работали на северянина, который специально для продажи наркотиков организовал интернет-магазин.

– Уроженец города Нягани Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, находясь в Тюмени, в декабре позапрошлого года создал интернет-магазин для продажи наркотиков. Также через интернет он нанял двух курьеров для раскладки веществ по тайникам. Между собой члены группировки не были знакомы, общались виртуально, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В мае 2018 года закладчики и владелец интернет-магазина были задержаны полицией. На съемном жилье северянина и у самих наркодельцов было изъято более полутора килограммов различных веществ. Суд назначил подсудимым соответственно 8 с половиной и 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Сам же владелец интернет-магазина ранее был осужден к семи с половиной годам тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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