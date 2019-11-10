2019-11-10T17:41:15+03:00
Общество

Тюменских лидеров добровольческих движений приглашают принять участие в конкурсе

Заявки принимаются до 11 ноября
Алена Кульмухаметова
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Тюменских лидеров добровольческих движений приглашают принять участие в конкурсе. Фото с сайта pixabay.comТюменских лидеров добровольческих движений приглашают принять участие в конкурсе. Фото с сайта pixabay.com
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Региональный конкурс лидеров добровольческого движения «Волонтер» пройдет в Тюменской области с 11 ноября по 2 декабря.

Участникам предлагается две номинации: «Лидер добровольческого объединения» (среди участников в возрасте от 14 до 24 лет) и «Руководитель добровольческого объединения» (от 18 до 55 лет).

Организаторы отмечают, что зарегистрироваться можно до 11 ноября. Анкету следует направить на электронную почту Координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области: volonter72to@mail.ru. Затем следует отправить ее в Центр творчества: centrtworchestwa@mail.ru.

Важно, чтобы за спиной конкурсантов был опыт проведения социально-значимых мероприятий в 2018-2019 годах, а стаж их работы в волонтерской организации превышал один год. Это особенно поможет на главном испытании конкурса – разработке и организации вместе со своим отрядом социальной акции. Чтобы она считалась успешной, ее должны посетить не менее 50 человек.

Результатами волонтеры поделятся в СМИ и социальных сетях под хештегами #конкурсволонтерТО, #АВЦ и #доброволец72.

Церемония награждения победителей проекта состоится 10 декабря: ее приурочат ко Дню добровольца в Тюменской области, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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