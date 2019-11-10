В жутком ДТП погиб экс-начальник ГИБДД Тобольска

СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-10T12:10:04+03:00

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Виктор Китов погиб в дорожно-транспортном происшествии на 135 километре трассы «Тюмень-Ханты-Мансийск» 9 ноября. Ранее погибший занимал должность начальника ГИБДД по городу Тобольску.

Корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмени» в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области факт гибели экс-начальника тобольской госавтоинспекции подтвердили.

- Водитель автомобиля «LADA Largus», при обгоне большегруза, выехал на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «Daewoo Nexia», за рулем которого был Китов. От удара с отечественной легковушкой «Daewoo» отбросило под фуру. От полученных травм водитель погиб на месте происшествия, - рассказала начальник отделения пропаганды УГИБДД Тюменской области подполковник Анжела Борисова.

Добавим, что Виктор Китов возглавлял ГИБДД Тобольска с сентября 2015 по декабрь 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU