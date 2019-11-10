«Улыбка Вселенной» из Тюмени повеселилась на Камеди клаб
Победительница международного конкурса красоты «Улыбка Вселенной» Елена Станиславская прославила родной город Тюмень и канал, на котором она работает на всю страну.
Молодая женщина достойно отвечала и даже шутила вместе с ведущими Камеди Клаб Гариком Харламовым и Павлом Волей во время съемок программы. Сюжет от Камеди вышел 8 ноября на канале ТНТ.
Сначала резиденты клуба попросили Елену улыбнуться, что она с тут же выполнила, а после принялась отвечать на каверзные вопросы ведущих.
- Это вы в «Джокере» снимались, да? – спросил Гарик у Елены.
- Блин, откуда вы знаете? – парировала тюменка.
Далее Елена Станиславская рассказала, как стала участницей конкурса. Ее вовсе не смутили шутки над ее неграмотностью и простотой.
Тюменка отметила, что участие в конкурсе дало ей известность и теперь она работает на одном из тюменских телеканалов и ведет рубрику о шоубизнесе, где рассказывает, в том числе, и о резидентах Камеди клаб.
- Мы передаем привет во всю Тюмень, - обратился к телезрителям Павел Воля. Затем Павел, узнав, что Елена и Сергей Собянин – земляки, спросил, уважает ли она нынешнего мэра Москвы.
Я его уважаю за то, что он такой человек. Улыбается хорошо. В Москву переехал, - ответила Станиславская.
Едва сдерживая смех, Павел Воля ответил:
- Обращаюсь к Сергею Семеновичу Собянину! Сергей Семенович, вас вся Тюмень уважает за то, что вы переехали.
Зал взорвался смехом, а Елена продолжила отвечать на шутки резидентов. После шести минут славы на канале ТНТ, Павел Воля назвал тюменку очаровательной и пожелал ей творческих успехов.
"Улыбка Вселенной" из Тюмени насмешила резидентов Камеди клаб.
ИСТОЧНИК KP.RU