2019-11-10T10:51:17+03:00
Общество

«Улыбка Вселенной» из Тюмени повеселилась на Камеди клаб

Сюжет вышел в минувшую пятницу на канале ТНТ [видео]
Алена Кульмухаметова
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«Улыбка Вселенной» из Тюмени повеселилась на Камеди клаб. Фото со страницы во ВКонтакте Елены Станиславской«Улыбка Вселенной» из Тюмени повеселилась на Камеди клаб. Фото со страницы во ВКонтакте Елены Станиславской
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Победительница международного конкурса красоты «Улыбка Вселенной» Елена Станиславская прославила родной город Тюмень и канал, на котором она работает на всю страну.

Молодая женщина достойно отвечала и даже шутила вместе с ведущими Камеди Клаб Гариком Харламовым и Павлом Волей во время съемок программы. Сюжет от Камеди вышел 8 ноября на канале ТНТ.

Сначала резиденты клуба попросили Елену улыбнуться, что она с тут же выполнила, а после принялась отвечать на каверзные вопросы ведущих.

- Это вы в «Джокере» снимались, да? – спросил Гарик у Елены.

- Блин, откуда вы знаете? – парировала тюменка.

Далее Елена Станиславская рассказала, как стала участницей конкурса. Ее вовсе не смутили шутки над ее неграмотностью и простотой.

Тюменка отметила, что участие в конкурсе дало ей известность и теперь она работает на одном из тюменских телеканалов и ведет рубрику о шоубизнесе, где рассказывает, в том числе, и о резидентах Камеди клаб.

- Мы передаем привет во всю Тюмень, - обратился к телезрителям Павел Воля. Затем Павел, узнав, что Елена и Сергей Собянин – земляки, спросил, уважает ли она нынешнего мэра Москвы.

Я его уважаю за то, что он такой человек. Улыбается хорошо. В Москву переехал, - ответила Станиславская.

Едва сдерживая смех, Павел Воля ответил:

- Обращаюсь к Сергею Семеновичу Собянину! Сергей Семенович, вас вся Тюмень уважает за то, что вы переехали.

Зал взорвался смехом, а Елена продолжила отвечать на шутки резидентов. После шести минут славы на канале ТНТ, Павел Воля назвал тюменку очаровательной и пожелал ей творческих успехов.

"Улыбка Вселенной" из Тюмени насмешила резидентов Камеди клаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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