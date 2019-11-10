2019-11-10T09:05:41+03:00
Общество

«ПрофиБудуЯ!» поможет выбрать профессию и учебное заведение

На мероприятии будут представлены площадки организаций профобразования Тюменской области
Алена Кульмухаметова
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«ПрофиБудуЯ!» поможет выбрать профессию и учебное заведение. Фото с сайта pixabay.com«ПрофиБудуЯ!» поможет выбрать профессию и учебное заведение. Фото с сайта pixabay.com
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Какую профессию выбрать? На что опираться в этом выборе? Какому учебному заведению отдать предпочтение? На эти и другие вопросы школьникам и их родителям поможет найти ответы профориентационный фестиваль «ПрофиБудуЯ!», который состоится в Тюмени 21-22 ноября.

На мероприятии будут представлены площадки организаций профобразования нашего региона, презентовать которые будут те, кто уже в них учится. Сами студенты познакомят со своими учебными заведениями: они не просто расскажут об условиях приема и обучения, но и поделятся эмоциями и впечатлениями.

Также пройдут круглые столы и увлекательные мастер-классы, на которых можно будет попробовать свои силы в дизайне, кулинарии, криминалистике и т. д.

Вход на мероприятие свободный. Всех желающих ждут с 9:00 до 17:00 в Тюменском Технопарке (ул. Республики, 142). Более подробную информацию вы можете получить по телефону «горячей линии» 8 (3452) 27-36-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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