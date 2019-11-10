В Тюмени состоится фестиваль инклюзивной культуры

СЕГОДНЯ 08:17 2019-11-10T08:20:08+03:00

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В областной столице с 11 по 15 ноября продет фестиваль инклюзивной культуры. В течение пяти дней пройдут мастер-классы по обучению специалистов работе с «особыми» людьми и праздник «Белой трости», посвященный Международному дню слепых, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Первая акция в рамках фестиваля будет посвящена правилам общения с инвалидами. В течение дня на остановках общественного транспорта у железнодорожного вокзала, Цветного бульвара и в крупных торговых центрах волонтеры раздадут буклеты и познакомят кондукторов, продавцов и кассиров с основными правилами взаимодействия с людьми с инвалидностью.

Следующим мероприятием станет круглый стол «Региональное измерение социальной и образовательной инклюзии», участниками которого станут депутаты областной думы, представители департаментов и ресурсного учебно-методического центра ТюмГУ, общественные организации инвалидов. Этот же день пройдет праздник «Белой трости», на сцене дворца искусств и спорта «Пионер» дети и подростки с особенностями здоровья покажут свои творческие номера, также участники смогут научиться основам танца, пантомимы, вокала на интерактивных площадках.

Завершится череда мероприятий мероприятием, на котором студенты познакомятся с понятийным полем инклюзии, ее принципами и ценностями и узнают о компетенциях педагога в гетерогенной среде. Кроме того, пройдут инклюзивные воркшопы, интеллектуальные, спортивные игры с завязанными глазами.

ИСТОЧНИК KP.RU