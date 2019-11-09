2019-11-09T13:52:46+03:00
Общество

В Ялуторовске открывается фестиваль «Декабристские вечера»

Посетить его могут все желающие
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ялуторовске открывается фестиваль «Декабристские вечера». Фото с сайта pixabay.comВ Ялуторовске открывается фестиваль «Декабристские вечера». Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Традиционное историко-культурное мероприятие пройдет в преддверии 194-й годовщины восстания декабристов – фестивать «Декабристские вечера». Он открывается 7 декабря на площади Декабристов.

\В программе мероприятия по 14 декабря будут интерактивные экскурсии, исторические балы для детей и взрослых, а также салонные вечера и многое другое. Жителей и гостей города будут рады видеть в доме Матвея Ивановича Муравьева-Апостола.

Гостей ждет уникальное событие - 12 декабря в доме декабриста впервые в рамках мероприятия будет представлена широкой публике точная копия Евангелия, которое принадлежало Федору Михайловичу Достоевскому. Оригинал книги подарили писателю жены декабристов Ж. А. Муравьева, П. Е. Анненкова и Н. Д Фонвизина в январе 1850 года во время его остановки в Тобольске перед отправлением на каторгу в Омский острог.

Примечательно, что из всех петрашевцев, которым жены декабристов подарили Евангелие, только Достоевскому удалось сберечь эту книгу, пронеся ее через всю жизнь. Гостей презентации ждет театрализованное представление момента передачи Евангелия Федору Михайловичу.

Книгу подарил Ялуторовску Тюменский региональный фонд «Возрождение Тобольска». Евангелие Достоевского в дальнейшем поступит в фонд редкой книги нашего музейного комплекса. Эта копия вышла ограниченным тиражом - всего 100 экземпляров, которые, помимо Ялуторовска, теперь есть в Тюмени и Тобольске, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодых профессионалов принимают в тюменском Выставочном зале
Быстрее всех в УФО зарплаты растут у тюменцев
В тюменском музее откроется выставка известного российского художника
Тюменские врачи при реабилитации детей используют инновационные методики
В Боровском неизвестные обокрали владельца автомобиля, попавшего в ДТП
Юные тюменские исследователи едут на соревнования в Челябинск
Тюменцев после инсульта реабилитируют в поликлинике при больнице
Утром над Тюменью взошло три солнца
В Тюмени пройдет областное посвящение в первокурсники
В 2020 году в Тюмени планируют трудоустроить больше подростков
Ямал Ири предлагает тюменцам принять участие в конкурсе новогодней открытки
В Тюменской области отмечен рост IT- компаний
Тюменские тхэквондисты на российских соревнованиях завоевали 19 золотых медалей
Погода в Тюмени 9 ноября: солнечно и морозно
Два трупа под окнами, недовольный Варламов и утренние пробки: публикуем главные новости Тюмени 8 ноября 2019
В Тюмени вспыхнул газ из поврежденного в ходе земляных работ трубопровода
Автопарк тюменского ГИБДД пополнится новыми машинами
Опасно для жизни: тюменский теплоход с нарушениями возил туристов по Туре
Под Тюменью до четырех полос расширили восьмикилометровый участок трассы
Второй случай за день: из тюменского «муравейника» выпал мужчина
Почти 20 миллионов рублей «вынесли» из тюменского банка мошенники
Труп женщины найден под окнами тюменской многоэтажки
Тюменцам предложили перенастроить каналы из-за перехода на «цифру»
Самолет, беспилотник и 65 человек: блуждающего в лесу тюменца искали несколько дней
В Тюмени стартовала промо-группа проекта «Советник губернатора»
На улице Пермякова в Тюмени сбили женщину