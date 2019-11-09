В Ялуторовске открывается фестиваль «Декабристские вечера»

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-09T13:52:46+03:00

Посетить его могут все желающие

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Традиционное историко-культурное мероприятие пройдет в преддверии 194-й годовщины восстания декабристов – фестивать «Декабристские вечера». Он открывается 7 декабря на площади Декабристов.

\В программе мероприятия по 14 декабря будут интерактивные экскурсии, исторические балы для детей и взрослых, а также салонные вечера и многое другое. Жителей и гостей города будут рады видеть в доме Матвея Ивановича Муравьева-Апостола.

Гостей ждет уникальное событие - 12 декабря в доме декабриста впервые в рамках мероприятия будет представлена широкой публике точная копия Евангелия, которое принадлежало Федору Михайловичу Достоевскому. Оригинал книги подарили писателю жены декабристов Ж. А. Муравьева, П. Е. Анненкова и Н. Д Фонвизина в январе 1850 года во время его остановки в Тобольске перед отправлением на каторгу в Омский острог.

Примечательно, что из всех петрашевцев, которым жены декабристов подарили Евангелие, только Достоевскому удалось сберечь эту книгу, пронеся ее через всю жизнь. Гостей презентации ждет театрализованное представление момента передачи Евангелия Федору Михайловичу.

Книгу подарил Ялуторовску Тюменский региональный фонд «Возрождение Тобольска». Евангелие Достоевского в дальнейшем поступит в фонд редкой книги нашего музейного комплекса. Эта копия вышла ограниченным тиражом - всего 100 экземпляров, которые, помимо Ялуторовска, теперь есть в Тюмени и Тобольске, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU