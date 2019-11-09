2019-11-09T11:14:12+03:00
Общество

Тюменцев после инсульта реабилитируют в поликлинике при больнице

Большие успехи в восстановлении приносит всё то, что связано с мелкой моторикой
Алена Кульмухаметова
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Тюменцев после инсульта реабилитируют в поликлинике при больнице. Фото с сайта pixabay.comТюменцев после инсульта реабилитируют в поликлинике при больнице. Фото с сайта pixabay.com
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В центральной поликлинике областной больницы №3 в городе Тобольске работает кабинет реабилитации для пациентов, перенёсших инсульт.

В департаменте здравоохранения Тюменской области отметили, что кабинет организован для пациентов, перенёсших острый инсульт и прошедших курс лечения в первичном сосудистом отделении ОБ №3, где они получают всю необходимую экстренную медицинскую помощь и проходят курс восстановления.

Пациентам не нужно предварительно записываться и стоять в очереди в регистратуре. Врачи проводят необходимый курс восстановительной терапии также на дому у нетранспортабельных пациентов. Специалисты консультируют родственников и учат их правильно проводить занятия по реабилитации. Помимо восстановления речи и памяти, важно восстановить и функции организма, которые были утрачены из-за инсульта, в этом пациентам помогает эрготерапия.

Эрготерапевт помогает восстановить движение рук и ног пациента, заново учит застёгивать пуговицы, завязывать шнурки, готовить еду. Большие успехи в восстановлении приносит всё то, что связано с мелкой моторикой: рисование, лепка, вязание и вышивание.

На сегодняшний день реабилитацию в кабинете поликлиники прошли более 60 пациентов от 30 до 80 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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