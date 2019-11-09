В Тюмени пройдет областное посвящение в первокурсники

СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-09T10:22:43+03:00

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Областное посвящение в первокурсники пройдет 22 ноября в 16:00 в «Золотых воротах Сибири» (Герцена, 87). Студентов вузов и ссузов ждут образовательные площадки, квест, розыгрыш призов и обряд посвящения, завершится мероприятие концертом певицы Клавы Коки.

В ходе мероприятия первокурсники познакомятся с деятельностью студенческих сообществ, объединений и молодёжных пространств области.

В первой половине студентов ждут образовательные лекции, которые помогут развить молодым людям надпрофессиональные навыки, а после — квест-игра на логику, креативное мышление и умение работать в команде. Те, кто успешно выполнят все задания, автоматически станут участниками розыгрыша призов.

Мероприятие завершится концертом, хедлайнером которого станет Клава Кока, российская певица, выступающая под лейблом Black Star.

Зарегистрироваться можно до 20 ноября по ссылке. Заявки подали уже 500 участников из Тюмени, Тобольска и Ишима. Для 30 участников проекта из других населенных пунктов организаторы предусмотрели возможность бесплатного проезда до Тюмени и обратно в день мероприятия.

Для этого необходимо выложить на своих страничках в ВКонтакте массовые видео-визитки и отметить хештэги: #первокурсник72 #студсовет72. Следить за информацией можно в группе Студенческого совета Тюменской области.

Напомним, проект «Областное посвящение в первокурсники» получил поддержку губернатора Тюменской области Александра Моора в декабре 2018 года и реализуется Студенческим советом.

ИСТОЧНИК KP.RU