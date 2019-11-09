2019-11-09T07:55:08+03:00
Общество

В Тюменской области отмечен рост IT- компаний

Область вышла на новый уровень развития этого сектора экономики
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Тюменской области отмечен рост IT- компаний. Фото с сайта pixabay.comВ Тюменской области отмечен рост IT- компаний. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Более 120 IT-компаний насчитывается в Тюменской области в 2019 году. Об заявила директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич.

На XVI форуме межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан, который состоялся в Омске 6 и 7 ноября, Мария Рудзевич поделилась с зарубежными коллегами опытом государственной поддержки IT-сектора региональной экономики.

По ее словам, в 2019 году количество IT-компаний, зарегистрированных в Тюменской области, достигло 125. В 2016 году в регионе действовали 49 таких компаний.

Значительный рост количества тюменских IT-компаний стал возможен благодаря комплексной господдержке, включающей льготный порядок налогообложения, инфраструктурную и финансовую поддержку, предоставление субсидий для приобретения серверного оборудования и дорогостоящих компьютеров, содействие в реализации и продвижении продукции, а также кадровое обеспечение.

По мнению директора областного департамента информатизации, процессы цифровизации в экономике и социальной сфере идут в России и Казахстане по схожим стратегическим сценариям.

Это способствует дальнейшему развитию экономического сотрудничества между нашими странами, в том числе и на межрегиональном уровне, сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юные тюменские исследователи едут на соревнования в Челябинск
Тюменцев после инсульта реабилитируют в поликлинике при больнице
Утром над Тюменью взошло три солнца
В Тюмени пройдет областное посвящение в первокурсники
В 2020 году в Тюмени планируют трудоустроить больше подростков
Ямал Ири предлагает тюменцам принять участие в конкурсе новогодней открытки
Тюменские тхэквондисты на российских соревнованиях завоевали 19 золотых медалей
Погода в Тюмени 9 ноября: солнечно и морозно
Два трупа под окнами, недовольный Варламов и утренние пробки: публикуем главные новости Тюмени 8 ноября 2019
В Тюмени вспыхнул газ из поврежденного в ходе земляных работ трубопровода
Автопарк тюменского ГИБДД пополнится новыми машинами
Опасно для жизни: тюменский теплоход с нарушениями возил туристов по Туре
Под Тюменью до четырех полос расширили восьмикилометровый участок трассы
Второй случай за день: из тюменского «муравейника» выпал мужчина
Почти 20 миллионов рублей «вынесли» из тюменского банка мошенники
Труп женщины найден под окнами тюменской многоэтажки
Тюменцам предложили перенастроить каналы из-за перехода на «цифру»
Самолет, беспилотник и 65 человек: блуждающего в лесу тюменца искали несколько дней
В Тюмени стартовала промо-группа проекта «Советник губернатора»
На улице Пермякова в Тюмени сбили женщину