СЕГОДНЯ 07:52 2019-11-09T07:55:08+03:00

В Тюменской области отмечен рост IT- компаний. Фото с сайта pixabay.com

Область вышла на новый уровень развития этого сектора экономики

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Более 120 IT-компаний насчитывается в Тюменской области в 2019 году. Об заявила директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич.

На XVI форуме межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан, который состоялся в Омске 6 и 7 ноября, Мария Рудзевич поделилась с зарубежными коллегами опытом государственной поддержки IT-сектора региональной экономики.

По ее словам, в 2019 году количество IT-компаний, зарегистрированных в Тюменской области, достигло 125. В 2016 году в регионе действовали 49 таких компаний.

Значительный рост количества тюменских IT-компаний стал возможен благодаря комплексной господдержке, включающей льготный порядок налогообложения, инфраструктурную и финансовую поддержку, предоставление субсидий для приобретения серверного оборудования и дорогостоящих компьютеров, содействие в реализации и продвижении продукции, а также кадровое обеспечение.

По мнению директора областного департамента информатизации, процессы цифровизации в экономике и социальной сфере идут в России и Казахстане по схожим стратегическим сценариям.

Это способствует дальнейшему развитию экономического сотрудничества между нашими странами, в том числе и на межрегиональном уровне, сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU