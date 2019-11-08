В Тюмени вспыхнул газ из поврежденного в ходе земляных работ трубопровода

СЕГОДНЯ 16:37 2019-11-08T16:54:54+03:00

Скрин видео из группы "ЧС Тюмень" во Вконтакте

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В Тюмени на улице Холодильной произошло возгорание газа. Видео инцидента в районе газопровода появилось в социальных сетях.

На кадрах, опубликованных в популярной группе «ЧС Тюмень» во Вконтакте видно, что в районе площадки, где находится трубопровод, на высоте одного-полтора метра от земли вырываются языки пламени. На месте происшествия находится пожарные службы и другой спецтранспорт.

- При проведении земляных работ произошел порыв газопровода с последующим горением. В результате происшествия никто не пострадал, - отметили в пресс-службе главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент утечка газа локализована, проводятся восстановительные работы. На месте аварии работают три единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

Работы по устранению аварии в полном объеме планируется завершить не позднее 22 часов. Без газа остаются 64 квартиры одного многоквартирного дома областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU