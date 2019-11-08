Под Тюменью до четырех полос расширили восьмикилометровый участок трассы

СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-08T14:55:37+03:00

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В Тюменской области завершен капитальный ремонт восьмикилометрового участка трассы Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск между селами Каскара и Борки. Сегодня, 8 ноября, обновленную дорогу ввели в эксплуатацию.

– Рабочие расширили дорогу с двух до четырех полос и построили две разворотные петли. Также были установлены 108 дорожных знаков, 10 с половиной километров металлического ограждения и почти пять километров линий наружного освещения. Кроме того, был проведен капитальный ремонт двух мостов – через Лог и реку Березовка. Для того, чтобы жители села могли безопасно переходить через дорогу, в Борках установили два надземных пешеходных перехода, – рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

В компании пояснили, что теперь пропускная способность участка увеличится вдвое: с 7 до 14 тысяч автомобилей в сутки. Разделение транспортных потоков железобетонным ограждением поможет водителям избежать лобовых столкновений. Кстати, ожидается, что к 2023 году автодорогу Р-404 доведут до четырех полос на участке от Тюмени до реки Тобол.

ИСТОЧНИК KP.RU