Опасно для жизни: тюменский теплоход с нарушениями возил туристов по Туре

СЕГОДНЯ 15:27 2019-11-08T15:27:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени оштрафован бизнесмен, который осуществлял экскурсии по Туре. Теплоход был сильно перегружен, чтобы составляло опасность для жизни находящихся там пассажиров.

– Индивидуальный предприниматель Невзоров А.В. при перевозке пассажиров по экскурсионно-прогулочному маршруту по реке Тура на теплоходе «Адмиралъ» допустил факты нарушения норм пассажировместимости. Так, вместимость судна составляет 12 человек, однако на судне одновременно находилось свыше тридцати. Это нарушение лицензионных требований, поскольку его гражданская ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, перевезенных сверх установленной нормы, не была застрахована, – рассказали в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями в отношении бизнесмена было возбуждено административное дело. В итоге индивидуальный предприниматель был оштрафован на 75 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU