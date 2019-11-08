2019-11-08T12:46:04+03:00
Общество

Самолет, беспилотник и 65 человек: блуждающего в лесу тюменца искали несколько дней

Самостоятельные поиски родственниками результата не принесли
Вадим Бегун
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Тюменский пенсионер несколько дней блуждал в лесу. Фото - МЧС по Тюменской области.Тюменский пенсионер несколько дней блуждал в лесу. Фото - МЧС по Тюменской области.
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В начале недели к спасателям обратился житель Тюменской области, который потерял своего 63-летнего отца. Пожилой мужчина заблудился в лесу около поселка Маслянский, родственники не смогли его найти.

В первый день поисков было задействовано 13 единиц техники и 40 человек. Искали пенсионера с помощью самолета АН-2 и беспилотного летательного аппарата. На второй день поисков группировка была усилена четырьмя единицами техники и 25 людьми.

– Днем 6 ноября мужчина был найден живым в десяти километрах от населенного пункта Майский Абатского района, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области, добавив, что позже гражданин был оперативно доставлен в Маслянскую участковую больницу. Врачи осмотрели его и оказали необходимую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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