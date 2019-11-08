В Тюмени стартовала промо-группа проекта «Советник губернатора»

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-08T12:00:55+03:00

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В тюменском ТРЦ «Гудвин» накануне, 7 ноября, в рамках проекта «Советник губернатора» стартовала первая промо-группа. Здесь местным жителям с помощью баннеров, листовок и плакатов рассказали о новой онлайн-платформе с опросами.

Первый проведенный опрос связан с темой семьи и материнства. Чтобы его пройти, горожанам необходимо зайти на официальный сайт проекта и там зарегистрироваться. Промо-группы будут проходить в торговых центрах Тюмени до 20 ноября.

– Первый опрос мы посвятили теме семьи и материнства. Всего за пять дней его прошли более полутора тысяч человек, большая часть которых – молодые родители и те, кто планирует ими стать, – рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как стало известно, планируется провести подобное мероприятие и в режиме оффлайн. Так, тюменцам представится возможность поговорить с экспертами в рамках публичных встреч, которые пройдут в формате интерактивной игры. Местные жители смогут поделиться своим мнением, обсудить проблемы и высказать предложения, касающиеся Тюменской области и темы материнства.

Напомним, что советникгубернатора.рф – это платформа, созданная для коммуникации жителей Тюменской области и правительства региона. Перед началом опроса была проведена серия фокус-групп, на которых спрашивали о том, почему молодые люди откладывают рождение детей, как материнство влияет на жизнь женщины и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU