2019-11-08T12:00:55+03:00
Общество

В Тюмени стартовала промо-группа проекта «Советник губернатора»

Местные жители проходят опросы и делятся мнениями
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени стартовала промо-группа проекта «Советник губернатора». Фото - "МегаТюмень".В Тюмени стартовала промо-группа проекта «Советник губернатора». Фото - "МегаТюмень".
Изменить размер текста:

В тюменском ТРЦ «Гудвин» накануне, 7 ноября, в рамках проекта «Советник губернатора» стартовала первая промо-группа. Здесь местным жителям с помощью баннеров, листовок и плакатов рассказали о новой онлайн-платформе с опросами.

Первый проведенный опрос связан с темой семьи и материнства. Чтобы его пройти, горожанам необходимо зайти на официальный сайт проекта и там зарегистрироваться. Промо-группы будут проходить в торговых центрах Тюмени до 20 ноября.

– Первый опрос мы посвятили теме семьи и материнства. Всего за пять дней его прошли более полутора тысяч человек, большая часть которых – молодые родители и те, кто планирует ими стать, – рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как стало известно, планируется провести подобное мероприятие и в режиме оффлайн. Так, тюменцам представится возможность поговорить с экспертами в рамках публичных встреч, которые пройдут в формате интерактивной игры. Местные жители смогут поделиться своим мнением, обсудить проблемы и высказать предложения, касающиеся Тюменской области и темы материнства.

Напомним, что советникгубернатора.рф – это платформа, созданная для коммуникации жителей Тюменской области и правительства региона. Перед началом опроса была проведена серия фокус-групп, на которых спрашивали о том, почему молодые люди откладывают рождение детей, как материнство влияет на жизнь женщины и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Труп женщины найден под окнами тюменской многоэтажки
Тюменцам предложили перенастроить каналы из-за перехода на «цифру»
Самолет, беспилотник и 65 человек: блуждающего в лесу тюменца искали несколько дней
На улице Пермякова в Тюмени сбили женщину
Блогер Варламов «разнес» Тюмень, назвав город автомобильным гетто
Условный срок и крупный штраф получил тюменец, спиливший 34 березы
Сразу восемь тюменских маршрутов изменили схему движения
Маленький мальчик пострадал в ДТП на тюменской трассе
«Вел себя дерзко»: в центре Тюмени гаишники скрутили молодого человека
Тюменские автоинспекторы вышли на обледенелые трассы
В Тюмени наблюдаются шестибалльные пробки
Скандально известная тюменская клиника не платила зарплату работникам
Сразу четырех тоболяков «развели» телефонные мошенники за сутки
Новые автобусные остановки появились в Тюмени
На улице Моторостроителей в Тюмени обесточат светофоры
Погода на 8 ноября в Тюмени: погода ушла в «минус»
Найденные подростки, труп на детской площадке и незаконный вывоз леса: публикуем главные новости Тюмени 7 ноября 2019
В Тюмени на год сузят проезжую часть улицы Менделеева
Следователи рассказали подробности смерти женщины, сбитой поездом в Заводоуковске
«Без проблем и накладок»: в Минкомсвязи оценили переход на «цифру» в Тюменской области
Клиенты МегаФона могут поселить колл-центр в смартфон
Закрылся в комнате: приставы еле выгнали тюменца из чужой квартиры
Почти 800 кубометров тюменского леса незаконно вывезли в Узбекистан
Сбивший ребенка на «зебре» тюменец сядет на скамью подсудимых