Тюменцам предложили перенастроить каналы из-за перехода на «цифру»

СЕГОДНЯ 13:03 2019-11-08T13:03:52+03:00

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В следующую пятницу, 15 ноября, тюменцам нужно будет вручную или автоматически перенастроить каналы на своей телевизионной приставке. Дело в том, что подача в эфир цифрового сигнала может вызвать сброс настроек на некоторых моделях цифровых приставок.

По информации департамента по общественным связям Тюменской области, сейчас в цифровом формате в регионе транслируются областные программы телеканала филиала «ВГТРК» ГТРК «Регион-Тюмень». Уже с 29 ноября в цифровом эфире появится и «Тюменское время». Кроме того, ежедневно местную информацию будет транслировать и телеканал «ОТР».

Однако переход регионального телевидения на «цифру» потребует перенастройки сети вещания. Так, 15 ноября подача в эфир сигнала с измененными параметрами может вызвать сброс настроек на некоторых моделях цифровых приставок. Их владельцам нужно будет запустить перенастройку телеканалов – автоматическую или вручную. Как это сделать – смотрите ниже.

Если вам не удалось разобраться с настройками с 14 по 19 ноября, то можно позвонить консультанту по номеру телефона: 8-800-234-35-22. Телефон федеральной горячей линии: 8-800-200-20-02.

Фото - департамент по общественным связям Тюменской области.

Фото - департамент по общественным связям Тюменской области.

Фото - департамент по общественным связям Тюменской области.

Фото - департамент по общественным связям Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU