На улице Пермякова в Тюмени сбили женщину

СЕГОДНЯ 11:35 2019-11-08T11:35:17+03:00

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В Тюмени накануне, 7 ноября, на улице Пермякова была сбита местная жительница. В результате ДТП пострадавшая получила травму лица и ушибла ногу.

Дорожный инцидент произошел около шести часов вечера на нерегулируемом пешеходном переходе, где автомобиль «ВАЗ 21124» сбил 31-летнюю женщину. По предварительным данным, 24-летний водитель не пропустил пешехода.

Еще одно ДТП с пешеходом произошло вчера в 21.30 на улице Ленина в поселке Коммунар Исетскго района. По информации ГИБДД, автомобиль «Шевроле Ланос» сбил 34-летнего мужчину. По предварительным данным, 29-летний водитель не увидел пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. Пострадавший получил травму ноги и головы и ушиб руки.

ГИБДД призывает тюменских пешеходов размещать на верхней одежде световозвращающие элементы, а водителей быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов и перекрестков.

ИСТОЧНИК KP.RU