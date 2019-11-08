2019-11-08T11:35:17+03:00
Происшествия

На улице Пермякова в Тюмени сбили женщину

Пострадавшая ушибла ногу
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени сбили пешехода. Фото - ГИБДД Тюменской области.В Тюмени сбили пешехода. Фото - ГИБДД Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюмени накануне, 7 ноября, на улице Пермякова была сбита местная жительница. В результате ДТП пострадавшая получила травму лица и ушибла ногу.

Дорожный инцидент произошел около шести часов вечера на нерегулируемом пешеходном переходе, где автомобиль «ВАЗ 21124» сбил 31-летнюю женщину. По предварительным данным, 24-летний водитель не пропустил пешехода.

Еще одно ДТП с пешеходом произошло вчера в 21.30 на улице Ленина в поселке Коммунар Исетскго района. По информации ГИБДД, автомобиль «Шевроле Ланос» сбил 34-летнего мужчину. По предварительным данным, 29-летний водитель не увидел пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. Пострадавший получил травму ноги и головы и ушиб руки.

ГИБДД призывает тюменских пешеходов размещать на верхней одежде световозвращающие элементы, а водителей быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов и перекрестков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Труп женщины найден под окнами тюменской многоэтажки
Тюменцам предложили перенастроить каналы из-за перехода на «цифру»
Самолет, беспилотник и 65 человек: блуждающего в лесу тюменца искали несколько дней
В Тюмени стартовала промо-группа проекта «Советник губернатора»
Блогер Варламов «разнес» Тюмень, назвав город автомобильным гетто
Условный срок и крупный штраф получил тюменец, спиливший 34 березы
Сразу восемь тюменских маршрутов изменили схему движения
Маленький мальчик пострадал в ДТП на тюменской трассе
«Вел себя дерзко»: в центре Тюмени гаишники скрутили молодого человека
Тюменские автоинспекторы вышли на обледенелые трассы
В Тюмени наблюдаются шестибалльные пробки
Скандально известная тюменская клиника не платила зарплату работникам
Сразу четырех тоболяков «развели» телефонные мошенники за сутки
Новые автобусные остановки появились в Тюмени
На улице Моторостроителей в Тюмени обесточат светофоры
Погода на 8 ноября в Тюмени: погода ушла в «минус»
Найденные подростки, труп на детской площадке и незаконный вывоз леса: публикуем главные новости Тюмени 7 ноября 2019
В Тюмени на год сузят проезжую часть улицы Менделеева
Следователи рассказали подробности смерти женщины, сбитой поездом в Заводоуковске
«Без проблем и накладок»: в Минкомсвязи оценили переход на «цифру» в Тюменской области
Клиенты МегаФона могут поселить колл-центр в смартфон
Закрылся в комнате: приставы еле выгнали тюменца из чужой квартиры
Почти 800 кубометров тюменского леса незаконно вывезли в Узбекистан
Сбивший ребенка на «зебре» тюменец сядет на скамью подсудимых