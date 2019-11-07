В Тюмени уйдет с молотка миллиардное имущество банка-банкрота

СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-07T11:47:46+03:00

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В Тюмени распродают имущество обанкротившегося «Тюменьагропромбанка». Его стоимость оценивается в сумму свыше миллиарда рублей.

Из информации, размещенной на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов, следует, что 1 миллиард 156 миллионов – это совместный долг четырех бывших топ-менеджеров банка-банкрота. Также стало известно, что открытые торги состоятся 23 декабря на площадке «Российского аукционного дома».

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что Центробанк отозвал лицензию «Тюменьагропромбанка». Капитал банка снизился ниже минимального значения уставного капитала. Позже стало известно, что Тюменьагропромбанк признали банкротом. В кредитной организации ввели конкурсное управление. В отношении руководства обанкротившегося банка было возбуждено уголовное дело: там выявили несколько серьезных финансовых нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU