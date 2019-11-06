Жителей Тюмени приглашают на публичные слушания по проекту бюджета
В Тюмени в следующий четверг, 14 ноября, состоятся публичные слушания по проекту бюджета областного центра на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Мероприятие пройдет во Дворце творчества и спорта «Пионер», который находится по адресу: улица Челюскинцев, 46.
По информации пресс-службы администрации города Тюмени, публичные слушания начнутся в 19.00 и продлятся ровно два часа. Участников будут регистрировать с 18.00.
В ведомстве также добавили, что с проектом бюджета города можно ознакомиться в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени», на официальном сайте администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на сайте департамента финансов и налоговой политики администрации города Тюмени.
ИСТОЧНИК KP.RU