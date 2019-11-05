2019-11-05T11:05:44+03:00
Общество

Тюменцам разрешили оставлять у мусорных контейнеров старую мебель и коляски

Крупногабаритный мусор вывезет спецтехника
Вадим Бегун
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Тюменцы могут оставлять крупногабаритный мусор у контейнерных площадок. Фото - ТЭО.Тюменцы могут оставлять крупногабаритный мусор у контейнерных площадок. Фото - ТЭО.
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Тюменцы могут оставлять сломавшуюся бытовую технику, старые диваны и ненужные коляски прямо у мусорных контейнеров. Такой мусор вывезет специализированный транспорт, который ездит по установленному графику или по заявкам от УК.

По информации «Тюменского экологического объединения», часто граждане оставляют надоевшие и ненужные большие вещи в ближайших кустах, вывозят их в лес или подбрасывают на контейнерную площадку под покровом ночи.

– Бояться появления свалки возле контейнеров из-за оставленного холодильника не стоит. Крупногабаритные отходы жители могут смело оставлять на контейнерных площадках. Единственное условие – не допустить захламления и неудобства другим потребителям. Данный вид отходов – предметы мебели, крупная бытовая техника, велосипеды, коляски – является частью твердых коммунальных, а значит, регоператор забирает их без дополнительной оплаты, – сообщают специалисты ТЭО.

В компании напомнили, что в контейнеры нельзя помещать строительный мусор, автомобильные шины, а также опасные отходы: ртутные лампы и градусники, биологические и медицинские отходы, горючие вещества. Они не подлежат дальнейшей переработке и запрещены для захоронения без предварительной обработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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