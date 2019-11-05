2019-11-05T10:31:28+03:00
Происшествия

Тюменец после ссоры с девушкой пошел прыгать на чужой машине

По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец пытался разбить чужой автомобиль.Тюменец пытался разбить чужой автомобиль.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени задержан мужчина, повредивший чужое транспортное средство. В полицию обратился местный житель, который заметил вмятины на своем автомобиле.

– В день преступления мужчина поссорился со своей возлюбленной. После конфликта он покинул квартиру и отправился гулять по городу. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина обратил внимание на припаркованную «Мазду» и решил ее повредить. Злоумышленник забрался на кузов автомобиля и начал прыгать. Ущерб был оценен в пятьдесят тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался 34-летний безработный житель областной столицы. По данному факту возбуждено уголовное дело, теперь несдержанному тюменцу грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре пьяный неадекват повредил несколько автомобилей на парковке. "Он упал на капот «Шевроле», задел неподалеку стоящий серебристый «Шевроле», после чего начал безудержно пинать передний бампер авто. Затем мужчина прыгнул под колеса движущейся «Тойоты Авенсис» и ногой сломал ей решетку радиатора", - вспоминали очевидцы произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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