Жители региона могут принять участие в обсуждении проекта закона «Социальный кодекс Тюменской области»

СЕГОДНЯ 20:32 2019-11-04T20:32:17+03:00

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Общественное обсуждение законопроекта «Социальный кодекс Тюменской области» стартовало 1 ноября. Об этом на заседании межведомственной рабочей группы по разработке законопроекта сообщила заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских.

По её словам, «Социальный кодекс» определит общий подход к формированию системы социальной защиты населения в Тюменской области, станет единым документом для регулирования отношений в сфере представления мер социальной поддержки населению. Это обеспечит доступность информации о социальной поддержке различных категорий граждан.

- Кодификация коснется региональных мер социальной поддержки, предоставляемых органами и организациями социальной защиты, здравоохранения, образования, спорта, труда, культуры и ЖКХ, - отметила Ольга Кузнечевских.

Инициативу разработки «Социального кодекса» в своём послании Тюменской областной думе 2018 года поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор. По мнению главы региона, создание «Социального кодекса» позволит обеспечить равный доступ к мерам социальной поддержки и справедливый критерий оценки нуждающихся в ней.

Для общественного обсуждения законопроект размещён на портале органов государственной власти Тюменской области. До 15 ноября жители региона могут ознакомиться с законопроектом и направить свои замечания и предложения в департамент социального развития Тюменской области по адресу: TsyglerAA@72to.ru.

Отметим, что аконопроект «Социального кодекса» уже прошел обсуждение на заседании межведомственной рабочей группы с участием депутатов Тюменской областной думы, общественных советов при исполнительных органах государственной власти Тюменской области и представителей общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU